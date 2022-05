Das in der Schweiz entwickelte Organisationstool Easydoo erleichtere schon für wenig Geld die Arbeitsorganisation und -planung sowie die Koordination und Durchführung von Sitzungen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem sorge das Tool dafür, dass Teams effizienter zusammenarbeiten. Kurzum, das Online-Tool mache den gesamten Büroalltag «einfacher und damit bedeutend stressfreier». Um Easydoo und seine Funktion bekannt zu machen, hat die Agentur am Flughafen aus St. Gallen eine Stress-Kampagne entwickelt.

Verantwortlich bei Easydoo: Andreas Schwengeler (Inhaber/CEO), Raffaella Graf (COO); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction), Miriam Egli (Beratung); Fotografie: Alexander Bayer (Vision Studios). (pd/tim)