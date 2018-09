Freundliche Grüsse: Wenn Städter ein Hofpraktikum absolvieren

Swisscom

«Wir verzichten weitgehend auf TV und Print»

«In Zeiten unzähliger Medien ist der Fokus entscheidend»

Der neue Marketingchef der Swisscom, Achill Prakash, kündet grosse Veränderungen an: In Zukunft will das Telekommunikationsunternehmen weitgehend auf Print- und TV-Werbung verzichten. Gegenüber persoenlich.com erklärt er seine Marketingstrategie.

von Matthias Ackeret