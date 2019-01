Der Werbedruck im Dezember 2018 hat mit 616,7 Millionen Bruttofranken geschlossen. Dies entspricht einem Rückgang von -13,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Damit steht fest, dass der November der werbestärkste Monat des vergangenen Jahres bleibt, wie Media Focus im aktuellen Trend-Report schreibt.

Verglichen mit 2017 ist der Brutto-Werbedruck im Jahr 2018 gewachsen – egal ob mit oder ohne Datenerweiterung (+5,8 Prozent, respektive +1,0 Prozent). Durch die Datenerweiterungen im Suchmaschinenmarketing und die Integration von YouTube hat das Werbejahr 2018 erstmals die 7-Milliarden-Bruttofrankenmarke geknackt.

Dies entspricht unbereinigt einem Plus von 17,7 Prozent im Vorjahresvergleich. Das bereinigte organische Wachstum liegt deutlich niedriger bei 1,4 Prozent.

Medienbranche hält Negativrekord

Mit einem Rückgang von rund einem Fünftel verglichen mit 2017 (-20,7 Prozent) hat sich der Werbedruck in der Medienbranche am stärksten reduziert. Auch in den Branchen Energie, Mode & Sport sowie Telekommunikation sind die Werbeausgaben 2018 – verglichen mit 2017 – im zweitstelligen Prozentbereich gesunken.

Danach folgen die Produktgruppen PKW (neu) mit einem Minus von 9,8 Prozent sowie die Branchen Kosmetik & Körperpflege (-7,9 Prozent) und Tabak (-6,3 Prozent). Auch bei Uhren & Schmuck, Persönlicher Bedarf, die Fahrzeugbranche und Pharma & Gesundheit hat sich der Brutto-Werbedruck reduziert. Der Rückgang liegt jedoch unter fünf Prozent. (pd/as)