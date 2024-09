Publiziert am 30.09.2024

Seit der Eröffnung von Sihlcity im Jahr 2007 vermarktet die APG/SGA erfolgreich die Werbeflächen im Einkaufscenter. Nach einer Ausschreibung konnte der Vertrag mit den 75 analogen Werbeflächen in den Parkings, bei der Busstation und bei den Zugängen verlängert werden, wie es in einer Mitteilung heisst. 2025 werden in der Mall zusätzlich 15 digitale 75-Zoll-Werbescreens entstehen.

«Sihlcity ist eine Institution in der Schweiz und viel mehr als ein Shoppingcenter. Wir freuen uns daher, auch in Zukunft auf die qualitativen und zuverlässigen Aussenwerbelösungen der APG|SGA zählen zu können», wird Centerleiter Sandro Engeler zitiert.

Patrik Denzler (Leitung Partnermanagement Ost der APG|SGA) sagt: «Wir sind stolz, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sihlcity fortzuführen und ab 2025 ein neues digitales Angebot lancieren zu können.» (pd/wid)