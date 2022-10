Mit der Vorweihnachtszeit zählt sicherlich auch der Black Friday zu den Shoppingevents des Jahres. So geht Goldbach auch dieses Jahr mit einer besonderen Aktion für Werbetreibende an den Start, heisst es in einer Mitteilung.

Über die eigens erstellte Microsite präsentiert Goldbach zusammen mit den von ihr vermarkteten Medienbrands und Publishern in der Schweiz und in Österreich exklusive Angebote mit Rabatten von bis zu 80 Prozent. Zur Auswahl stehen über 50 Media- und Werbedeals für TV, Audio, Print & Digital, Online und DOOH. Neu werden die Angebote jeweils an bestimmten Tagen während der Woche vom Black Friday vom Montag, 21. November 2022, ab 8 Uhr bis Freitag, 25. November, zur Buchung freigegeben.

«Wir konnten die Angebotspalette über alle von uns vertretenen Mediengattungen weiter ausbauen», so Sanja Ruggiero, Projektverantwortliche und Director Sales Management & Crossfactory bei Goldbach Audience. «Dieses Jahr lohnt es sich definitiv, bereits jetzt die Lieblingsangebote zu studieren und während der Black Friday Week jeden Tag reinzuschauen.» (pd/cbe)