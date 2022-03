Goldbach Manufaktur: Werben in der modernsten Arena der Schweiz

Werbekunden können ab sofort im neuen Zuhause der ZSC Lions von den hochmodernen Werbeplattformen in der Swiss Life Arena profitieren. Die modernste Sport- und Event-Arena der Schweiz ist nicht nur mit 240 LED-Screens, sondern auch mit einem der grössten LED-Würfel Europas ausgestattet, heisst es in einer Mitteilung.

Goldbach Content & Sponsoring und Sportfokus AG verknüpfen diese neuen LED- und Videomöglichkeiten in der Swiss Life Arena mit dem digitalen Content rund um die ZSC Lions. Dazu zählen unter anderem Social-Media-Integrationen mit den Eishockeyspielern. Darüber hinaus können Promotionen in Bezug auf die Heimspiele der ZSC Lions mit dem digitalen Content von 20 Minuten oder tagesanzeiger.ch verknüpft und auf dem Inventar der Stadt Zürich ausgespielt werden. Werbekunden können zudem die Sportfans im VBZ-Netz innerhalb des Goldbach-Universums digital in die neue Swiss Life Arena begleiten.

«Die ZSC Lions in der neuen Swiss Life Arena zu unterstützen ist eine spannende Geschichte für uns», wird Marco Gasser, Managing Director Goldbach Manufaktur, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind überzeugt, mit neuen und innovativen Angeboten dem neuen Mediennutzungsverhalten der Konsumenten gerecht zu werden. Zusammen mit Sportfokus AG wollen wir einen nachhaltigen Beitrag leisten für die Organisation der ZSC Lions.» (pd/cbe)