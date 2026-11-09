Tamedia: Tages-Anzeiger entlässt zwei Ratsreporter

Publiziert am 09.11.2026

Patrice Siegrist und Beat Metzler verlieren ihre Stelle beim Tagi. Das schreibt das Zürcher Newsportal rathuus.ch. Die beiden Journalisten arbeiten in der Lokalredaktion und berichten aus dem Zürcher Gemeinde- und Kantonsrat. Sie gehören zu den insgesamt 41 Entlassenen bei Tamedia. Von rathuus.ch befragte Politikerinnen und Politiker bedauern den Verlust an Fachwissen und kritisieren, dass die Berichterstattung über Lokalpolitik seit Jahren abnehme.

Tamedia-Sprecherin Franziska Lurk widerspricht der Annahme, die Zeitung sei im Rathaus künftig nicht mehr präsent: Die Redaktion werde die Debatten weiterhin verfolgen und vor Ort Kontakte pflegen. Im Zuge der Transformation ordne der Tages-Anzeiger zwar Aufgaben neu, an den publizistischen Prinzipien ändere sich aber nichts. (nil)