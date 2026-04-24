Publiziert am 24.04.2026

Die neue Vereinbarung baut auf der im Herbst gestarteten Werbepartnerschaft zwischen Zattoo und Paramount+ auf. Mit Pluto TV kommt nun das kostenlose Pendant des Medienkonzerns hinzu: Der 2014 lancierte Dienst ist inzwischen in mehr als 35 Ländern verfügbar und gehört zu den weltweit führenden FAST-Plattformen (Free Ad-Supported Streaming TV). Zattoos CTV-Portfolio umfasst damit neben Paramount+ und Pluto TV auch Partner wie HBO Max und Samsung TV Plus.

Pluto TV bietet über 150 kuratierte Live-Channels sowie ein umfangreiches On-Demand-Angebot mit Inhalten von Marken wie MTV, Comedy Central und Nickelodeon. Werbespots werden vollbildschirmig und nicht überspringbar ausgespielt, was laut Zattoo zu hoher Sichtbarkeit und hohen Abschlussraten führt.

Für Schweizer Werbetreibende ergibt sich damit erstmals der Zugang zum gesamten werbefinanzierten Streaming-Portfolio des US-Medienkonzerns über einen einzigen Vermarktungspartner. (pd/spo)