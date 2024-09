Swiss Out of Home Awards: «Werbung naja, Zins gut» ist die beste Kampagne

Publiziert am 19.09.2024

15 analoge und digitale Siegerarbeiten wurden mit dem Swiss Out of Home Award in Gold, Silber und Bronze geehrt. Die Kampagne «Werbung naja, Zins gut» von Bank Cler erhielt zusätzlich den Hauptpreis «Campaign of the Year», wie es in der Mitteilung heisst. Der Swiss Out of Home Award ist ein Kreativwettbewerb für analoge, digitale und innovative Aussenwerbung in der Schweiz.

Insgesamt wurden 163 Arbeiten eingereicht, davon 30 von der Jury nominiert. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Branchenevents WOOHW! statt, welcher durch den Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) organisiert und durch APG|SGA, Goldbach Neo, und Horizon getragen wurde. Die unabhängige Fachjury mit 14 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, hat am 19. September 2024, im Rahmen der Award-Night in der Stage One Event & Convention Hall Zürich, die 15 Siegerkampagnen des Swiss Out of Home Awards in Gold, Silber und Bronze bekanntgegeben und prämiert.

Die Goldgewinnerinnen und Gewinner zeigten ganz unterschiedliche Einsatzgebiete von Out of Home Media: Von der Personalkampagne für über 50-Jährige (Kategorie Public Service) der VBZ über die Sommerkampagne «Cool down in the Museum» (Kategorie Culture) für das Museum Haus Konstruktiv bis hin zur Abo-Kampagne (Kategorie Commercial Local & Regional) für die Wochenzeitung WOZ. Die Kampagne «Werbung naja, Zins gut.» von Bank Cler erhielt den Hauptpreis «Campaign of the Year» und gewann zugleich Gold in den Kategorien Commercial National und Digital Out of Home.

Bei keiner Kategorie lag die Latte so hoch wie bei der Kategorie Out of Home Innovations. «Im aktuellen Jahrgang wurde in dieser Kategorie leider kein Projekt von der Jury als prämierungswürdig beurteilt», erklärte Christian Brändle, Jurypräsident und Direktor Museum für Gestaltung Zürich.



Rahmenprogramm mit Keynote und Podium



Dem Branchenevent WOOHW! ging die Conference voraus. Der Fachteil startete bereits am Nachmittag mit Keynotes von Gesa Lischka (Gesellschafterin & Geschäftsführerin Kochstrasse – Agentur für Marken GmbH) und Prof. Dr. Lutz Jäncke (Neuropsychologe und kognitiver Neurowissenschaftler, Universität Zürich). Die anschliessende Gesprächsrunde war besetzt mit Antonia Lepore (CMO, Axa Schweiz), Oliver Schönfeld (Managing Director TWmedia, The whole Media AG), Stefan Vogler (Dozent und Studiengangsleiter CAS Marketing Communications, HWZ) und Gesa Lischka. Moderiert wurde das Podium von Johannes Hapig (Co-Chefredaktor von m&k und Mediasponsor). Durch den gesamten Event führte Tanya König (Journalistin und TV-Host).

Für Sound bei Dinner und Party sorgte «HP3», ein mobiles Trio mit Saxophon, Kontrabass und Minimaldrumset. Die über 350 geladenen Gäste feierten stimmungsvoll und gutgelaunt bis tief in die Nacht. (pd/wid)