Goldbach Publishing: Westschweizer Portfolio wächst weiter

Mit einer Auflage von 87’000 Exemplaren erscheint am Mittwoch, 24. März 2021 die erste Ausgabe der regionalen Wochenzeitung Riviera Chablais, votre région. Die Zeitung richtet sich gemäss Mitteilung an die Bewohnerinnen und Bewohner in der Waadt und im Wallis. Pro Region gibt es eine eigene Ausgabe. Die Wochenzeitung erscheint einmal im Monat in der Grossauflage, die gratis an alle Haushalte verteilt wird.

Goldbach Publishing übernimmt die Vermarktung von Riviera Chablais. Das Unternehmen erweitert damit sein Portfolio in der Westschweiz. Die neue Publikation bilde eine optimale Ergänzung zu den anderen Westschweizer Titeln, die den Goldbach-Kunden schon zur Verfügung ständen, heisst es weiter.

Zuerst Print, dann Online

Mit Riviera Chablais schliesst sich in der Region eine Lücke im Medienmarkt, nachdem die Zeitung Le Régional 2020 eingestellt wurde. Ziel der neuen Publikation ist es, lokale und regionale aber auch darüber hinaus reichende News zu transportieren. Riviera Chablais ist eine Plattform für Gemeinden, Vereine, Institutionen und Unternehmen.

Für Werbekunden, die in der Region aktiv sind, bietet sich dadurch eine optimale neue Plattform, um mit ihrem Zielpublikum in Kontakt zu kommen. Anfänglich als reines Print-Format, ist es das Ziel des Mediums, in naher Zukunft auch online zu erscheinen.

Die Erfahrung war ausschlaggebend

«Riviera Chablais ergänzt unser bestehendes Portfolio in der Westschweiz hervorragend, da wir unseren nationalen und regionalen Kunden ab sofort attraktive und leistungsstarke Angebote von Morges in der Waadt bis nach Monthey im Kanton Wallis anbieten können», wird Thierry Furrer, Managing Director Goldbach Publishing, in der Mitteilung zitiert, und Armando Prizzi, Gründer und Direktor der Riviera Chablais SA, sagt: «Ich habe mich für Goldbach entschieden, weil sie bereits über Erfahrungen mit dem Journal de Morges und 24 heures verfügen. Der Austausch mit der Geschäftsführung gestaltet sich einfach, unsere Vorstellung von Verkauf deckt sich.» (pd/lom)