Nachdem Die Zeit Schweiz und seit Juni weitere 18 Titel von IQ Media neu durch Goldbach Publishing vermarktet werden, reichen die Drittvermarktungs-Aktivitäten jetzt neu auch bis in die Westschweiz. Ab sofort können nationale und überregionale Kunden alle Angebote des Journal de Morges über Goldbach buchen, heisst es in einer Mitteilung. Das Journal de Morges sei das wichtigste unabhängige Newsportal in der Region mit rund 85'000 Einwohnern, die über eine grosse Kaufkraft verfügen würden.

«Goldbach und ihre Mitarbeitenden werden uns helfen, unsere Entwicklung voranzutreiben und neben unserer seit Jahrzehnten treuen lokalen Kundschaft auch Werbekunden ausserhalb unseres traditionellen Werbemarkts anzusprechen», wird Cédric Jotterand, Verleger und Chefredaktor des Regionalmediums, in der Mitteilung zitiert. «Damit wir unseren Qualitätsjournalismus längerfristig halten können, sind wir mehr denn je auf eine starke Präsenz von Werbetreibenden angewiesen. Hier wird uns Goldbach gut unterstützen können.»

Thierry Furrer, Managing Director bei Goldbach Publishing, ergänzt: «Mit dem Journal de Morges konnten wir eine der traditionsreichsten Lokalzeitungen der Romandie als Mandanten gewinnen. Das Journal de Morges mit einer monatlichen Grossauflage von 38'000 Exemplaren passt hervorragend in das bestehende Portfolio von Goldbach Publishing. In Ergänzung zu 24heures und Tribune de Genève, werden wir unseren Kunden zukünftig dank dem Journal de Morges aus einer Hand attraktive Kombinationsmöglichkeiten anbieten können.»



Lesen Sie auch das Interview über Drittvermarktung mit Philipp Mankowski und Thierry Furrer, den Managing Directors von Goldbach Publishing.