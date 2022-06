Noch vor nicht allzu langer Zeit als Plattform für tanzende Teenager belächelt, hat sich TikTok mittlerweile zu einem wichtigen Player bei Marketing-Entscheiderinnen und Entscheidern entwickelt. Bei Chimpy habe man das Potential früh erkannt und setzt bereits seit Ende 2019 verstärkt auf den eigenen Auftritt auf der Social Media Plattform, heisst es in einer Mitteilung. Das Zürcher Start-up, das in der Schweiz an über 2500 Standorten seinen Powerbank-Leihservice anbietet (darunter zahlreiche k kiosk und Selecta Automaten) habe es geschafft, sich auf TikTiok einen Namen zu machen und so neue Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen.

Seit der Gründung im Jahr 2013, sind die eigenen Social Media Kanäle ein wichtiges Werkzeug für Chimpy. Als eines der ersten Schweizer Unternehmen wagte man sich daher mit einem eigenen Firmenaccount auf die Plattform. Bereits eines der ersten Videos habe laut Mitteilung innerhalb weniger Tage eine Millionen Views erreicht. Seitdem habe das Social Media Team von Chimpy es immer wieder geschafft, View-Hits zu generieren.

«Wer auf TikTok erfolgreich sein will, muss neue Dinge ausprobieren und darf keine Angst haben, auch mal danebenzugreifen», lässt sich Lara Zanetti, Channel Managerin bei Chimpy, in der Mitteilung zitieren. Content Producerin Stefanie Grob ergänzt: «Wir machen alles selbst, auf Hochglanz polierte Videos, wie man sie aus der Fernsehwerbung und Instagram kennt, kommen auf TikTok nicht gut an».

Über 25’000 Followerinnen und Follower kann der Chimpy Account mittlerweile vorweisen. Allein mit dem Branded Content, der im vergangenen Mai entstanden ist, generierte man auf TikTok über 900’000 Views, mehr als 1200 Shares und 600 Kommentare. Besonders stolz ist Channel Managerin Lara Zanetti laut Mitteilung darauf, dass es sich dabei ausschliesslich um organische Reichweite handelt, einen Paid Push gab es noch nie.

So konnte beispielsweise eine bloss auf TikTok beworbene Rückholaktion für alte Powerbanks im Vergleich zu anderen Monaten über 300 Prozent mehr Zulauf vorweisen. In den kommenden Wochen befindet sich Content Producerin Stefanie Grob verstärkt auf den zahlreichen nationalen und internationalen Festivals, dort bietet Chimpy ebenfalls seinen Service an. Eine gute Gelegenheit, um weitere spannende Stories vor Ort einzufangen, heisst es schliesslich. (pd/mj)