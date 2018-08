Schweiz Tourismus / Victorinox: Wie Influencer die Schweiz scharf vermarkten

von Anna Sterchi

Das gab es so noch nie: Schweiz Tourismus (ST) entwickelt ihr Influencer Marketing im Tourismusbereich weiter – dies in Zusammenarbeit mit ihren strategischen Partnern und den Influencern selbst. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die gemeinsame Kampagne mit der langjährigen Partnerin Victorinox und der Influencer-Gruppe Helvetic Collective. Die insgesamt acht Influencer posten Fotos und Storys in regelmässigen Abständen bis zum 9. September auf Instagram.

Eine «bildstarke und glaubwürdige» Kampagne

Ziel dieser neuen Art von «Dreiecks-Zusammenarbeit» sei es, gleichzeitig das Wanderparadies Schweiz und das Sackmesser von Victorinox bildstark und authentisch in Szene zu setzen, sagt Anja Mosimann, Managerin Social Media bei Schweiz Tourismus, gegenüber persoenlich.com. Das kreierte Bildmaterial soll den User inspirieren, selbst wandernd die Schweiz zu entdecken. Claudia Mader, Head of PR & Communications bei Victorinox, ergänzt: «Die Vorteile speziell bei dieser Kampagne sind die Verknüpfung mit dem Thema Reisen sowie der Schweiz-Bezug, beides wichtige Themen bei Victorinox.»

Auf den ersten Blick nimmt der Betrachtende die Vermarktungsorganisation Schweiz Tourismus im Post kaum wahr. Mosimann stellt klar: «An erster Stelle steht die Schönheit der Schweiz und die glaubwürdige Einbettung des Victorinox-Sackmessers in die Geschichte. Schweiz Tourismus als Absender ist sekundär.»

Influencer-Kampagnen auf Social Media sprechen in erster Linie ein jüngeres Publikum an. So erstaunt es, dass Victorinox auf diese Marketingform setzt. Mader erklärt: «Die Jungen sind die potenziellen Kunden von morgen. Die Taschenmesser begeistern heute sowohl Jung als auch Alt.» Beinahe jeder könne heute von einem Erlebnis mit dem Taschenmesser erzählen. Und genau so könne Victorinox der jungen Generation ihre gesamte Markenwelt, die auch Haushalts- und Berufsmesser, Uhren, Reisegepäck und Parfum umfasse, näherbringen.

Eine relativ spontane Zusammenarbeit

Das aktuelle Dreier-Gespann war gemäss Mosimann nicht von Beginn weg in Stein gemeisselt. Bei einem ersten inoffiziellen Austausch mit dem Helvetic Collective besprach Schweiz Tourismus mögliche Synergien und Projekte, erst dann kam Victorinox ins Spiel. Nach einem kurzen Brainstorming arbeitete das Kollektiv seine Ideen zu einem Konzept aus. Der kreative Lead lag in dieser Phase beim Helvetic Collective. Erst später glich die Firma Victorinox das Konzept mit ihren Kommunikationsabsichten ab.

Bereits in der Vergangenheit hat Schweiz Tourismus mit einzelnen Mitgliedern des Helvetic Collective zusammengearbeitet, das über mehr als 67'000 Instagram-Follower hat. Wie viel Lohn die einzelnen Influencer pro Post erhalten, will ST nicht bekannt geben. Mosimann verrät nur: «Wir achten darauf, dass wir Influencer, die von der Grösse, Reputation und Engagement ungefähr in die gleiche Kategorie fallen, fair und einheitlich im üblichen Rahmen vergüten.» Auch kann ST keine genauen Angaben zum Anteil der Influencer-Ausgaben am gesamten Marketingbudget von ST machen.

Die Beteiligten zeigen sich zufrieden

ST lobt die bisherige Zusammenarbeit mit dem Helvetic Collective: «Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit der Kooperation. Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, eine solche Kampagne immer gemeinsam mit den Influencern selbst zu entwickeln», so Mosimann.

Ob Schweiz Tourismus und Victorinox auch künftig im Influencer Marketing zusammenspannen werden, ist noch offen. Fest steht, dass ST bereits ein weiteres Influencer-Projekt geplant hat, dieses Mal mit Europcar Schweiz.

Schweiz Tourismus lädt vom 26. bis 31. August zum ersten «Switzerland Tourism Influencer Summit», einer internationalen Konferenz für namhafte Influencer.