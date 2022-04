Marketing Arena Schaffhausen: Wie Innovationen gemanagt werden

Alle reden von Innovationen und wollen innovativ sein. Doch wie kann man Innovationen managen? Welche Werkzeuge gibt es? Reichen Kreativität und Mut aus, oder braucht es hierfür ein ausgereiftes Konzept? Fragen, die viele Unternehmer und Marketingfachleute beschäftigen. Deshalb widmet sich die diesjährige Marketing Arena explizit der Frage: Wie kann Innovationsmanagement ein Schlüssel zum Erfolg werden?

Bereits zum zwölften Mal organisiert Swiss Marketing Schaffhausen die Marketing Arena, die Plattform für Wissensaustausch rund um die Themen Marketing und Kommunikation. Am Dienstag, 3. Mai, ab 16 Uhr referieren im Pavillon im Park in Schaffhausen fünf renommierte Experten zu spannenden Themen rund um das Thema Innovation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Hauptreferenten treten Claus Martini, CEO bei IVF Hartmann, sowie Christian Gut, Chief Marketing Officer bei Stöckli Swiss Sports, auf. Dabei wird Claus Martini in seinem Referat vertiefte Einblicke in den Innovationsprozess der IVF Hartmann geben und ein digitales Geschäftsmodell mit Omnichannel-Ansatz vorstellen. Christian Gut zeigt auf, dass gerade im Wintersport, das Thema Innovation für einen nachhaltigen Geschäftserfolg der wesentliche Faktor ist und wie man bei Stöckli einzigartige Strategien im Vertrieb und Marketing umsetzt.

Ergänzt werden die beiden Referate von drei praxisnahen Workshops: Veronika Sallenbach, Co-Founder StartHub Schaffhausen, erklärt die wesentlichen Vorteile von Design Thinking. Oliver Gabor von «Lego Serious Play» bei der Teambeschleuniger GmbH zeigt auf, wie Lego auch Bausteine für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung werden können. Samuel Perret, Leiter Innovation und Strategie für Nachhaltigkeit bei Milani D&C, verbindet in seinem Workshop die Themen Innovation und Nachhaltigkeit.

Moderiert wird der Anlass wiederum von Stephan Klapproth, welcher laut Mitteilung «gewohnt unterhaltsam und mit viel Schwung durch die Veranstaltung führt». Detaillierte Informationen zum Programm und den Referenten finden Sie hier. Ebenso ist die Registrierung und Buchung der begrenzten Anzahl Tickets ab sofort über die Website möglich. (pd/cbe)