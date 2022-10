Mit Sponsoring-Analysen erweitert Media Focus das Produktportfolio. Dies enthält bereits Analysen zur Markenpräsenz in der Werbung und in der Medienberichterstattung. Die Sponsoring-Analysen zeigen den Umfang der Sichtbarkeit der Sponsoren in Sport-, Event- und Kulturveranstaltungen auf. Durch die Analyseergebnisse wird der Erfolg des Sponsorings messbar und mit anderen Werbe- und Kommunikationsaktivitäten vergleichbar, schreibt Media Focus in einer Mitteilung.

«Ich freue mich sehr, dass wir nun in der Lage sind, nebst den Werbe- und Kommunikationsaktivitäten auch das Sponsoring-Engagement unserer Kunden umfassend zu analysieren und ihnen wertvolle Insights für ihre strategischen Entscheide zu bieten», so Ueli Weber, CEO von Media Focus.

Im Vordergrund der Analysen stehe der Mehrwert des Sponsoring-Engagements aufgeschlüsselt nach Werbemittel, Medientyp und Plattformen. Dabei stehe eine konsistente Bewertung der Sponsoringaktivitäten über alle Medienkanäle (Klassisch und Digital) unter Verwendung einer einheitlichen Methodik im Vordergrund. Nebst klassischen Medien seien auch wichtige Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und Snapchat in den Analysen enthalten. (pd/cbe)