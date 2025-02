Markenkern: Wie Tinder für Jobsuchende

Publiziert am 03.02.2025

Der Fachkräftemangel bleibt auch 2025 eine grosse Herausforderung in der Bündner Gastronomie und Hotellerie. In diesem Kontext hat die Churer Agentur Markenkern für den Verband GastroGraubünden eine Kampagne entwickelt, die unter anderem auf ein Online-Quiz im Dating-App-Stil setzt, heisst es in einer Mitteilung. Das Quiz führt Interessierte durch Links- oder Rechtswischen zu ihrer potenziellen Wunschposition.

Die achtwöchige Kampagne ist am 1. Februar gestartet. Nach einem erfolgreichen «Match» im «Swipe4Job»-Quiz können Kandidaten ihre Eignung durch Schnuppertage direkt in einem der über 300 teilnehmenden Bündner Betriebe testen. Die Initiative richtet sich besonders an Quer-, Neu- und Wiedereinsteigende.

Begleitet wird die Kampagne von physischen Werbemitteln wie Tischstellern und Getränkeuntersetzern in Restaurants und Hotels, sowie einem Kampagnenfilm unter dem Motto «Du machsch dr Unterschied». Der Film wurde im Herbst 2024 im Güterschuppen in Arosa mit rund 100 Statistinnen und Statisten gedreht. (pd/spo)