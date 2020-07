Schon mit kleinen Anpassungen an den jeweiligen Kanal lässt sich die Performance von Bewegtbild-Werbung verbessern. Das zeigt eine weltweite Studie von Teads, der globalen Medienplattform, in Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Realeyes, die in den Ländern Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Italien und Indien durchgeführt wurde. Optimierte Creatives erregen mehr Aufmerksamkeit und erzielen bessere Ergebnisse, heisst es in einer Mitteilung. Doch häufig würden Marketer TV-Werbespots adaptieren und diese unverändert für Online einsetzen. Die Studie verdeutlicht: Durch einfaches Anpassen der Anzeige erhöht sich die Wahrnehmung durchschnittlich um 18,5 Prozent im Vergleich zur ursprünglichen Ad, schreibt Teads.

Für die Studie hat Teads einen einfachen Test mit acht Marken entwickelt. Ziel war es, zu verstehen, welchen Einfluss einfache Optimierungen (wie das Hinzufügen von Logos und Beschriftungen) auf die messbaren KPIs haben. Im Rahmen des Tests wurden originale und bearbeitete Werbespots verglichen. Mithilfe einer Frontkamera und dem Einsatz von KI konnten die Emotionen der Betrachter gemessen und eine starke Verbindung zwischen dem Bewusstsein für die Werbung und dem Brandlift nachgewiesen werden. Die Ergebnisse zeigen laut Mitteilung, dass zehnprozentige Steigerung der Aufmerksamkeit zu einer 25-prozentigen Steigerung des Werbebewusstseins führt.

Dies verdeutliche, wie wichtig es sei, Creatives für die jeweilige Umgebung anzupassen sowie diese vor dem Kampagnen-Flight vorab zu testen und zu verbessern. Dann würden Werbespots die besten Chancen erhalten, in einer Live-Umgebung erfolgreich zu sein. Etwa 85 Prozent der Werbemotive, die über die Teads Medienplattform laufen, sind immer noch TV-Spots, die ursprünglich nicht für Online konzipiert wurden, heisst es weiter.

«Zum ersten Mal konnten hochwertige Aufmerksamkeitsmetriken mit den KPIs auf dem Markt verknüpft werden, auf die sich so viele Marken verlassen», wird Phil Sumner, VP Insight Teads, zitiert. «Auf einer fundamentalen Ebene wird deutlich, dass Marken Geld verbrennen, wenn sie solche grundlegenden Anpassungen nicht vornehmen und Creatives ausspielen, die eigentlich viel besser performen und mehr Verbraucher beeinflussen könnten. Langfristig zeigt sich, dass es notwendig ist, Werbemittel zu erstellen, die besser für digitale Umgebungen geeignet sind und die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich ziehen.» (pd/cbe)