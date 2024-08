Publiziert am 19.08.2024

Das Konnex-Team werde weiterhin sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Analyse, Strategie, Planung, Einkauf und Controlling erbringen, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Zudem sei eine noch intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Teams sowie neue gemeinsame Projekte geplant.

Kevin Hofstetter, Kommunikationsberater Campaigning Media/Digital der Suva lässt sich wie folgt zitieren: «Die Partnerschaft mit Konnex hat sich in den letzten Jahren als fruchtbar und effizient erwiesen. Besonders hervorzuheben ist das hohe Mass an Verlässlichkeit und Fachwissen der persönlichen Ansprechpartner bei Konnex. Neben ihrer Fachkenntnis ist es vor allem ihre freundliche und unterstützende Art, die ich sehr schätze und als essenzieller Teil dieser erfolgreichen Zusammenarbeit betrachte. Ich freue mich sehr, dass wir die Zusammenarbeit nun weiter ausbauen.»

Die 1918 gegründete Suva ist die grösste Unfallversicherung der Schweiz und spielt eine zentrale Rolle im schweizerischen Sozialsystem. Die Suva betreut nicht nur mehr als 120'000 Unternehmen, sondern versichert auch rund zwei Millionen Erwerbstätige gegen Unfälle und Gesundheitsschäden. Weiter engagiert sich die Suva für die Sicherheit am Arbeitsplatz und in der Freizeit und trägt so zur Gesundheit der Bevölkerung bei. (pd/nil)