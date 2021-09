gfm-Trendtagung: «Wir erleben eine fundamentale Veränderung»

von Matthias Ackeret

Herr Grand, die Jubiläum-gfm-Trend-Tagung findet am 22. September 2021 erstmals im Kauleuten statt und widmet sich dem Thema der Konsumenten Metamorphose. Warum ist dieses Thema aus der Sicht der gfm relevant?

Wir erleben gerade eine fundamentale Veränderung des Bewusstseins, die einen starken Impact auf das Konsumverhalten haben wird und einen Tipping Point für viele Trends markiert, die sich in den letzten Jahren bereits abzeichneten. An der Tagung werden wir besprechen, wie die Veränderungen zu beurteilen sind und welchen Impact sie auf Geschäftsmodelle, Unternehmensstrategie und Markenführung haben.

Welche Personen werden an der Tagung auftreten?

Wir werden dazu 15 herausregende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, etablierten Unternehmen und Start-ups hören. Beispielsweise wird Prof. Dr. Torsten Tomczak aktuelle Forschungsdaten präsentieren, Roland Brack die Herausforderungen im Online-Handel skizzieren und Philomena Schwab wird uns zeigen, wohin sich die Gaming-Industrie bewegt. Mit Patrick Rühs von Planted Foods, Léa Miggiano von Carvolution und Benno Marbach von Guuru sind einige der heissesten Schweizer Startups an der Tagung vertreten.

Ist des der Gesellschaft für Marketing gelungen auch internationale Expertinnen und Experten aufzubieten?

Mit Michael Wu haben wir einen Big Data und AI-Experten aus dem Silicon Valley für die Tagung gewinnen können. Es freut uns sehr, dass Tijen Onaran die Global Digital Women und damit das führende Unternehmen im deutschsprachigen Raum im Bereich Diversity an unserer Veranstaltung vertreten wird.

Wie werden die aktuellen Pandemievorgaben an der Tagung umgesetzt?

Die Teilnehmenden werden endlich wieder die Möglichkeit haben, die Eindrücke persönlich mit den Entscheidern der Schweizer Marketing-Szene in den Pausen und beim Lunch zu reflektieren. Um das in der gewohnten Atmosphäre zu ermöglichen, wird die Tagung mit Covid-19-Zertifikat (geimpft, genesen oder negativ getestet) und ohne Maskenpflicht durchgeführt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.