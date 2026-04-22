Maison Metzger: Wo man in Zürich engadiner Luft schnuppert

Publiziert am 22.04.2026

Die «Casa St. Moritz» vereint Café, Galerie, Spezialitätenladen und Gästeinformation unter einem Dach. Bis zum 6. Juni soll ein Programm mit Ausstellungen, Konzerten, kulinarischen Formaten und Sportanlässen stattfinden – gestaltet zusammen mit über 20 Partnern aus der St. Moritzer Hotellerie, Gastronomie, Kultur und Sport.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Casa von der Zürcher Agentur Maison Metzger, die bereits hinter der «St. Summer»-Kampagne des letzten Jahres stand, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Nach der Kampagne werde die Haltung nun erstmals auch räumlich erlebbar, erklärt Maison-Metzger-CEO Silvan Metzger. Es ist laut Mitteilung das erste Mal, dass eine Schweizer Feriendestination einen solchen Erlebnisort in einer anderen Stadt eröffnet.

Hinter dem Konzept steckt eine strategische Absicht: St. Moritz will sich als Sommerdestination stärker positionieren. «Der Sommer gewinnt massiv an Bedeutung», sagt CEO Marijana Jakic. Klimabedingt werde der Süden Europas für viele Gäste im Sommer zu heiss – alpine Destinationen profitierten davon. Im Interview mit persoenlich.com schliesst Jakic nicht aus, das Konzept auf weitere Städten zu erweitern. (pd/spo)