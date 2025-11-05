Evoq: Wo Pink auf Orange trifft

Publiziert am 05.11.2025

Die Zürcher Agentur Evoq entwickelte das Konzept, das unter dem Titel «Brustkrebs betrifft uns alle!» die gesellschaftliche Dimension der Erkrankung in den Mittelpunkt rückt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. In der Schweiz erhalten jährlich rund 6600 Frauen die Diagnose Brustkrebs.

Die Kampagne zeigt eine betroffene Frau in verschiedenen Lebensrollen als Mutter, Partnerin, Tochter und Freundin. Damit soll verdeutlicht werden, dass die Erkrankung auch das Umfeld der Patientinnen belastet. Die visuelle Gestaltung verzichtet auf zurückhaltende Rosa-Töne und setzt stattdessen auf kräftiges Pink in Kombination mit dem Orange der Krebsliga.

Die Massnahmen umfassen einen Streuwurf an eine Million Haushalte schweizweit sowie digitale Werbemittel. Über Social-Media-Kanäle sollen auch jüngere Zielgruppen erreicht werden. Die Kampagne wurde von Evoq in enger Zusammenarbeit mit der Krebsliga Schweiz entwickelt und über verschiedene On- und Offline-Kanäle ausgespielt. (pd/spo)