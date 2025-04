Bühler & Bühler: Wo rare Weine unter den Hammer kommen

Publiziert am 09.04.2025

Im Juni findet die erste Live-Auktion von Acker in Zürich statt. Das Unternehmen wurde 1820 in New York gegründet und expandiert nun nach Europa.

Bühler & Bühler hat hierfür eine Multichannel-Kampagne entwickelt und rollt diese nicht nur in der Schweiz aus, wie die Agentur mitteilt. Auch zahlreiche weitere Länder wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien oder die Niederlande gehören zu den Zielmärkten.

Neben organischem Content auf Social Media steht vor allem eine Social-Ad-Kampagne im Fokus. Alles in einem eigens für den hiesigen Markt entwickelten Branding. Daneben arbeitet die Zürcher Kreativagentur mit Influencern aus der Wein- und Gastronomieszene und Fachverlagen redaktionell zusammen. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt, ab 2026 sollen jährlich bis zu vier Auktionen in Zürich stattfinden. (pd/spo)