Havas: Wo Spargeln und Kaffee aufeinandertreffen

Publiziert am 03.06.2024

Mit einer neuen Kommunikationskampagne heben Havas Creative und Nespresso die Verbindung zur Schweizer Gastronomie hervor, teilt die Agentur mit. Drei Spitzenköchinnen und -köche haben in diesem Rahmen Rezepte kreiert: Silvia Manser vom Restaurant Truube in Gais (AR), Pascal Steffen vom Restaurant Roots in Basel und Guy Ravet vom Restaurant Emotions in Vevey (VD).

Die Agentur besuchte die Region jedes Kochs, die Orte, an denen die Zutaten geerntet werden und zum Schluss die jeweiligen Restaurants, um einen einzigartigen Kreationsprozess zu zeigen. Daraus entstanden drei Spots. Dazu gibt es eine Landingpage. Hier kann man die Kampagne in ihrer Gesamtheit entdecken und durch alle Video-Portraits, Visuals und die Rezepte stöbern. (pd/spo)