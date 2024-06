Publiziert am 13.06.2024

Der Verein Gislerprotokoll zählt mittlerweile über 200 Mitglieder von der West- bis in die Deutschschweiz. Dazu gehören neben grossen Unternehmen und Bildungsinstitutionen wie PostFinance, die Berner Fachhochschule und HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich eine grosse Anzahl an Kommunikations- und Werbeagenturen aus der gesamten Schweiz sowie viele selbständige Kreativschaffende. Damit bündelt der Verein ein enormes Know-how in Bezug auf inklusive Kommunikation. Und genau dieses wird jetzt für alle Interessierten zugänglich, heisst es in einer Mitteilung.

Denn: Das Gislerprotokoll bietet neu Workshop- und Beratungsangebote an, vermittelt durch den Verein und organisiert durch die Mitglieder selbst. Dazu gehören Workshops zu inklusiver Sprache und inklusiven Bildwelten aber auch zu inklusiven digitalen Lösungen. Ebenfalls buchbar sind Workshops zur DEIB-Strategie als Ganzes, punktuelle Expert Reviews oder Keynotes zum Gislerprotokoll im Allgemeinen.

«Uns war es wichtig, die meist-nachgefragten Themen mit unseren Angeboten abzudecken und gleichzeitig das grosse Know-how des Vereins zugänglich zu machen. Wir leben von unseren Mitgliedern und sind überzeugt, gemeinsam mit ihnen die Schweizer Kommunikationsbranche noch inklusiver, facettenreicher und damit kreativer machen zu können», wird Nina Bieli, Präsidentin des Gislerprotokolls, in der Mitteilung zitiert.

Die Workshop- und Beratungsangebote sind ab sofort auf der Website des Gislerprotokolls buchbar.