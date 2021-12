Dynamische Video Ads: Zattoo erreicht jeden siebten Schweizer

Immer mehr Menschen besitzen und nutzen internetfähige TV-Geräte. Diese Entwicklung wurde nicht zuletzt durch die Corona-Krise befeuert, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei Zattoo schaue bereits die Mehrheit der Nutzer ihr Fernseh-Programm auf Connected-TVs. In den letzten fünf Jahren sei der Anteil der gestreamten Stunden auf CTVs bei Zattoo von 12 Prozent auf aktuell 65 Prozent gestiegen – und nehme weiterhin stetig zu. Insgesamt erreiche die Werbeplattform von Zattoo auf CTVs bereits 15 Prozent der Schweizer Bevölkerung und mache sie damit zu einer «attraktiven Alternative» gegenüber internationalen Videoplattformen wie YouTube.

«Die Entwicklung auf CTVs zeigt, dass sich die Nutzung von TV-Streaming immer weiter ins Wohnzimmer verlagert. Zattoo ist heute für viele bereits eine vollumfängliche TV-Alternative und ersetzt vielerorts den klassischen Kabelanschluss», lässt sich Oliver Knappmann, Chief Advertising Officer bei Zattoo, in der Mitteilung zitieren: «Inzwischen bieten wir Werbeinventare aber nicht mehr nur über unsere eigene TV-Streaming-App, sondern als eigenständige Werbeplattform auch im Umfeld unserer B2B-Kunden. Aus diesem Grund haben wir heute eine sehr hohe technische Reichweite und ermöglichen Werbekunden Zugriff auf eine spannende Zielgruppe in einem sehr hochwertigen Content-Umfeld.»

Über die Werbeplattform von Zattoo könnten Werbekunden pro Monat laut eigenen Angaben mehr als 30 Millionen dynamische Video-Inventare auf CTVs buchen. Das sei viermal so viel wie noch im Vorjahr. Dazu beigetragen habe vor allem die Ausweitung der Plattform-Reichweite über B2B-Kunden und die damit erhöhte Anzahl von Nutzern auf CTV-Geräten, die TV-Streams aus dem Zattoo Backend aufrufen. Habe die Anzahl der eindeutig identifizierbaren Empfangsgeräte vor zwei Jahren im Durchschnitt noch bei 650’000 Geräten pro Monat gelegen, so habe sich diese Zahl in 2021 verdoppelt. Mit einer Nettoreichweite von 1,2 Millionen Geräten, davon 65 Prozent auf CTVs, habe sich auch die Anzahl der für Werbezwecke verfügbaren Video-Spots auf diesen Geräten vervierfacht. Mit der eingesetzten Dynamic-Ad-Substitution-Technologie könnten diese Werbeblöcke über die Werbeplattform von Zattoo dynamisch und zielgruppenspezifisch ausgetauscht werden.

Auch in 2022 werde das Werbegeschäft von Zattoo die Anzahl von buchbaren dynamischen Video-Inventaren weiter ausbauen, wie es weiter heisst. Grund dafür sei die Zunahme zahlender Nutzer in der eigenen TV-Streaming-App, der Zugewinn weiterer Kunden im B2B-Geschäft sowie die wachsende Anzahl von TV-Sendern, die an der Dynamic-Ad-Substitution-Technologie teilnehmen und an die Werbeplattform von Zattoo angeschlossen werden. (pd/tim)