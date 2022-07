Drop8 hat für Watchbox eine digitale Brand-Awareness-Kampagne umgesetzt mit dem Ziel, für Watchbox's neue Boutique am Stadthausquai 13 in Zürich Bekanntheit zu schaffen. Die Zielgruppe der Kampagne bestand aus 80 Prozent Männern, welche Interesse an Luxusuhren haben. Zusätzlich wurde ein geografisches Targeting eingesetzt, um Personen zu erreichen, welche im Einzugsgebiet des neuen Stores unterwegs waren.

Durch die programmatische Ausspielung der Kampagne konnte die Zielgruppe laut einer Mitteilung «sehr präzise» anhand eines 100-Prozent-Cookieless-Audience-Targeting und einem Umfeld-Targeting auf Finance- und Business-Umfelder erreicht werden. Das Audience Targeting beinhaltete unter anderem Personen mit der höchsten Kaufkraft sowie Personen in C-Level Positions.

Dank dem Cookieless Audience Targeting konnte die Reichweite insbesondere auch auf Mobile Devices stärker erweitert werden als dies mit herkömmlichen Audience-Targeting-Segmenten, welche auf Cookies basieren, möglich ist. Die Kampagne wurde während der Laufzeit «dynamisch optimiert» und das Kampagnenbudget wurde zwischen Devices, Audiences und Umfeldern «so allokiert, dass die bestmögliche Performance erreicht wurde», wie es weiter heisst. Dies habe «zu einem messbar starken Visit-Anstieg auf der Webseite geführt und zu Click-through-rates, welche bis zu dreimal höher als der Benchmark sind».

Die speziell für die Kampagne von Drop8 produzierten Werbemittel hätten sicherlich auch ihren Anteil an die Performance beigetragen. Die Display Ads beinhalteten laut Mitteilung qualitativ hochwertige Videos, in welchen Uhren von Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet präsentiert wurden. Dank adaptiver Streaming-Technologie werden die Videos in den Display Ads ohne jegliche Ladeverzögerung in 4K Qualität abgespielt.

«Drop8 hat aus unseren Zielen und Bedürfnissen eine Kampagnenstrategie entwickelt, mit welcher wir unsere neue Boutique in Zürich präzise und ohne Streuverlust in qualitativen Umfeldern bewerben konnten», wird Susanne Hurni, Vice President of Marketing, WatchBox Switzerland, zitiert. «Das Team hat sich bei der Zusammenarbeit sehr engagiert gezeigt und konnte die grosse Erfahrung auch in die Produktion der Video Display-Formate sowie in das Tracking & die Segmentierung einbringen.» (pd/cbe)