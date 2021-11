Goldbach Content & Sponsoring: Zermatt Unplugged neu im Portfolio

Nach der Ankündigung der Vermarktung von Sportevents, weitet Goldbach Content & Sponsoring das Angebot aus: Attraktive Umfelder rund um das Festival Zermatt Unplugged stehen den Kunden und Partnern ab sofort zur Verfügung.

«Wir freuen uns, zusammen mit dem Zermatt Unplugged Team im Festival Umfeld mit neuen Ideen und Ansätzen zu überraschen», wird Marco Gasser, Managing Director Goldbach Content & Sponsoring, in einer Mitteilung zitiert. «Wir sind überzeugt, einen interessanten neuen Ansatz mit Storytelling über Social Media zu generieren.»

Das Festival gehört längst zu den Klassikern in der Schweiz. Zermatt Unplugged ist das grösste Akustikfestival in Europa und begeistert jährlich 33'000 Besucherinnen und Besucher. Dank unverfälschtem Sound und einzigartigem Ambiente inmitten der Zermatter Bergwelt ist das alpine Akustik-Festival ein Highlight für Besucher und internationale Musikgrössen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Ab 2022 profitieren Kunden und Sponsoren neben dem 360-Grad-Medienangebot des Goldbach-Portfolios neu zusätzlich von einer umfassenden Online-Kommunikation inklusive Social Media und den Content Creators von Picstars, um gemeinsam die Musik Community neu zu aktivieren. (pd/cbe)