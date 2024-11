Publiziert am 25.11.2024

Bei Salt heisst der November «BlackEveryday»: Mit bis zu 70 Prozent werden die Abos von Salt angeboten und da lohnt es sich jeden Tag, zeitig aufzustehen, schreiben die Verantwortlichen. Dieser Umstand steht denn auch im Fokus der Kampagnenbotschaft, so wird der tägliche «Everyday-Call» in Form von Wecker oder Kalender abstrahiert. Für das angenehme Aufwachen am Morgen wurde ein eigener Soundtrack geschaffen der via Download aufs Handy geladen werden kann.

Die schweizweite, crossmediale Kampagne wird im TV, auf klassischen und digitalen Plakaten breit gestreut, begleitet mit grossflächigem POS-Auftritt an den knapp 40 Salt Stores im ganzen Land. Auf Social Media wird die Kampagne thematisch ergänzt und weiter ausgespielt mit verschiedenen Snippets, Stories, Promos und Strassenumfragen.

Die Promotion läuft den ganzen November 2024, jeden Tag. (pd/wid)