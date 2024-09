Vitamin 2: Zoe Torinesi kreiert ein Rezept in der Luft

Screen-up

Moderne TV-Highlights im Disco-Outfit

700 Gäste haben sich die TV-Highlights der nächsten Monate zeigen lassen. Es gab eine Zeitreise zurück.

An der 25. Ausgabe des TV-Vermarktungsevents hat es Zeitreisen in die Vergangenheit und Zukunft gegeben. Über 40 Sender präsentierten am Donnerstag in Zürich-Oerlikon den rund 700 Gästen ihre bevorstehenden TV-Highlights. Die Veranstalter beschenkten sich zum Jubiläum gleich selbst – mit einem Flashback in die 1990er-Jahre.

von Christian Beck