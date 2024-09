USP Partner: Zum Kauf am Point of Sale animieren

Publiziert am 03.09.2024

Die Full-Service-Marketingagentur USP Partner hat in diesem Jahr für drei Marken der Feldschlösschen Getränke AG Point-of-Sale-Aktivierungen bei Coop umgesetzt. Die Aktionen konzentrierten sich auf Feldschlösschen Alkoholfrei, 1664 Blanc und Pepsi, um die Marken am Verkaufsort zu präsentieren und die Kaufentscheidungen der Konsumenten zu beeinflussen, heisst es in einer Mitteilung.

Für Feldschlösschen Alkoholfrei wurde ein Markenauftritt rund um das Thema Wandern gestaltet. Mit der neuen Sorte «Feldschlösschen Grapefruit 0.0 %» wurde das Sortiment des Unternehmens erweitert. An einer Degustationstheke konnten die Besucher das gesamte Sortiment probieren und sich beraten lassen. Ein digitales Gewinnspiel bot die Möglichkeit, Sofortpreise zu gewinnen und sich für einen Wettbewerb um ein Wochenende im Swiss Holiday Park zu registrieren. Die Landingpage für diese Promotion wurde von USP Partner in Zusammenarbeit mit der Tochteragentur Warp realisiert.

Die Marke 1664 Blanc bot den Besuchern die Gelegenheit, an einem Covershooting teilzunehmen, das das Image der Marke als «drinkable accessory» in der Mode- und Kunstwelt unterstrich. Am Stand konnten die Gäste ein 1664 Blanc probieren und beim Kauf eines Sixpacks ein originales 1664-Blanc-Ballonglas erhalten.

Im Rahmen des Rebrandings von Pepsi Max zu Pepsi Zero Sugar wurde der Markenauftritt aktualisiert. Der neue Pepsi-Disc diente als zentrales Brandingelement. Während der Fussball-Europameisterschaft konnten die Besucher am Stand ihr Können beim Fussball-Tippkick-Spiel testen und Sofortpreise gewinnen. Verkaufsangebote und Sampling-Aktionen ermöglichten den Konsumenten, das Produkt auszuprobieren.

Die POS-Aktivierungen bei Coop zeigen laut Mitteilung der Agentur, dass auch mit begrenzter Standfläche und überschaubarem Materialaufwand markenspezifische Auftritte realisiert werden können. (pd/cbe)