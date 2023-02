Die Online-Apotheke Zur Rose ist in der Deutschschweiz bestens bekannt. Um das Unternehmen auch in der französischsprechenden Schweiz zu etablieren, hat Zur Rose sich für die Zusammenarbeit mit der interdisziplinären iundf-Agenturgruppe entschieden, welche die Technologie-Beratungsfirma iundf Marketing Technology und die Kreationsagentur Inhalt und Form beinhaltet. Die Kombination von Marketing Automation Know-how sowie Kreation sollte Leads für Zur Rose in der Romandie generieren, heisst es in der Mitteilung

Gemeinsam wurde ein Multi-Channel-Ansatz entwickelt, um die Kernzielgruppe bestmöglich on- und offline zu erreichen. Unter der Leitidee «Ihre Schweizer Online-Apotheke, für ein gutes Gefühl» wurde Zur Rose im Oktober und November 2022 in der Romandie etabliert. Die systematische Generierung von Leads und Conversions wurde in der Awareness-Phase mit einem Wettbewerb verfolgt. Personen, die sich online oder offline für den Wettbewerb angemeldet haben, wurden mittels Nurturing oder Retargeting weiter über Zur Rose informiert und incentiviert. Das Einreichen eines ersten Dauerrezeptes und die damit verbundene Erstbestellung ging mit dem Erhalt eines Migros-Gutscheins einher.

Für die Kampagne wurde die Markenstrahlkraft und das Multi-Channel-Medienangebot der Post genutzt. Der Wettbewerb wurde durch Facebook- und Display-Ads und -Retargeting, Post-Mailings, Postkarten sowie PromoPost beworben. Ausserdem wurden direkt in den Post-Filialen in Lausanne und Bulle Werbemassnahmen ergriffen, um mit der Zielgruppe direkt in Kontakt zu treten, damit diese die Marke und das Angebot kennenlernen und am Wettbewerb teilnehmen konnte.

Die aufgewendeten Massnahmen haben Wirkung gezeigt, wie die Agentur schreibt: Die Kampagne generierte mehr als sechs Millionen Kontaktpunkte und die Online-Apotheke Zur Rose sei somit nun auch in der Romandie angekommen.

Verantwortlich bei Zur Rose: Rahel Güttler (Leitung Marketing B2C/B2B2C und Brand), Sabine Swigulski (Kampagnen und Content Marketing Manager); verantwortlich bei der iundf Agenturgruppe: Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Manuel Schnoz (Art Direction); iundf Marketing Technology: Urs Blickenstorfer (CEO), Nina Limacher (Senior Consultant), Karma Gahler (Junior Consultant). (pd/wid)