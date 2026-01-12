Fab Studio: Zürcher Agentur wird Teil der Ykone Group

Publiziert am 12.01.2026

Die 2025 gegründete Agentur Fab Studio wird in Ykone Zurich überführt. Das gaben die Gründer und Geschäftsführer Frank Ritter und Berkan Kayacan bekannt. Fab Studio bleibt dabei als Social-Media- und Creative-Content-Brand unter dem Dach von Ykone Zurich bestehen, tritt jedoch nicht mehr als eigenständige Agentur am Markt auf, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst.

Die Ykone Group wurde 2010 von Olivier Billon gegründet und beschäftigt über 300 Mitarbeitende in 18 Märkten. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Financial Times und Statista zeichneten die Gruppe 2025 als eines von Europas «Long-Term Growth Champions» aus. Als bestplatzierte Influencer-Marketing-Agentur rangiert Ykone auf Platz 68 dieser Liste. In der Schweiz ist Ykone seit 2020 mit einem Standort in Genf vertreten.

Fab Studio bringt Kompetenzen in den Bereichen Social-Media-Strategie, Content Creation, Performance Marketing und Community Management ein. Die Ykone Group ergänzt diese Leistungen mit internationalem Influencer- und Creator-Marketing, Talent Management sowie datenbasierten Creator-Intelligence-Lösungen. Zu den Kunden der Ykone Group gehören Marken wie Swarovski, Burberry, Gucci, Louis Vuitton und Prada.

«Die Partnerschaft erlaubt es, Creator Marketing und Social Media so umzusetzen, wie es der Markt heute verlangt: integriert, strategisch und messbar», wird Berkan Kayacan in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)