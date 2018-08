Züspa: Zürcher Gesichter mit Geschichte gesucht

Vom 28. September bis zum 7. Oktober findet in der Messe Zürich die 69. Züspa statt. Unter dem Motto «Bist du Züri? Dann bist du Züspa!» sucht die Zürcher Erlebnismesse Gesichter für ihre Dachkampagne im Jubiläumsjahr 2019 in den Kategorien «Kinder», «Erwachsene» und «50+». Gesucht sind keine Models, sondern Gesichter von Menschen, welche eine persönliche Geschichte mit Zürich verbindet, wie die Züspa in einer Mitteilung schreibt.

Bewerben können sich alle im Kanton Zürich wohnhaften Menschen zwischen fünf und neunzig Jahren. Interessierte registrieren sich ab sofort bis am 20. September auf zuespa-gsicht.ch. Sie laden ein Porträtfoto hoch und erzählen ihre persönliche Geschichte. Wer danach seine «Züri-Gschicht» in den sozialen Netzwerken teilt und Likes sammelt, hat nicht nur bessere Chancen auf den Gewinn, sondern kann an der Züspa 2018 auch zum Publikumsliebling gewählt werden, wie es in der Mitteilung heisst.

Finale an der Züspa 2018



Die Gesichter zu den besten Geschichten werden während der diesjährigen Messe präsentiert. In verschiedenen Talks zwischen dem 29. September und dem 6. Oktober geben die Finalistinnen und Finalisten mehr von sich preis. Danach stimmt das Publikum an Voting-Stationen darüber ab, wen es auf den Plakaten 2019 sehen möchte.

Beim Finale am 7. Oktober kürt die Jury um TV-Moderatorin Patricia Boser die vier Gewinnerinnen und Gewinner. Die Sieger können sich nicht nur über ihr Gesicht auf den nächstjährigen Plakaten freuen, ihnen winkt auch ein Preisgeld von 1000 Franken. (pd/as)