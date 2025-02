Publiziert am 05.02.2025

Outbrain Inc. und Teads haben sich zusammengeschlossen und operieren unter der Marke Teads. Das fusionierte Unternehmen vereint zwei Lösungen zu einer Omnichannel-Plattform für messbare Ergebnisse im Open Web. Dadurch sollen Kunden und Partner einen Mehrwert erhalten, indem Teads erweiterte Dienstleistungen anbieten kann.

Das fusionierte Unternehmen konzentriert sich laut Medienmitteilung darauf, durch den Einsatz von prädiktiver KI-Technologie Medienbudgets wirksam einzusetzen. Ziel ist es, Medieninhalte, Werbegestaltung und Adressierbarkeit und Messung effektiv miteinander zu verknüpfen, um aussagekräftige Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Das neue Teads arbeitet mit mehr als 10'000 Publishern und 20'000 Werbetreibenden weltweit zusammen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und beschäftigt ein globales Team von fast 1800 Mitarbeitern in 36 Ländern.

Auch der Standort in Zürich, an dem 32 Mitarbeitende arbeiten, sei von der strategischen Entwicklung durch die Übernahme von Teads durch Outbrain betroffen. Dieser würde davon profitieren, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst. Durch die Integration beider Unternehmen erschliesse Teads globale Möglichkeiten und Synergien, die nicht nur die Effizienz verbessern, sondern auch die Expertise am Markt stärken solle. (pd/awe)