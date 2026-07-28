Publiziert am 28.07.2026

Der FCZ, der am 1. August 1896 gegründet wurde, tritt zum Jubiläum in einem Sondertrikot mit goldenem Löwen auf der Brust an. Passend dazu lanciert der Zürcher Uhrenhersteller Maurice de Mauriac die Kollektion «Es Läbe für Dich» mit drei mechanischen Uhrenmodellen: der «Züri-Date» (limitiert auf 130 Stück, für 3950 Franken, erhältlich in 39 oder 42 Millimeter), dem «Zürcher Chrono Modern» (30 Stück, 6500 Franken) und dem «Zürcher Chrono Modern Big Date» (13 Stück, 13'000 Franken), so die Mitteilung. Kampagnengesichter sind FCZ-Captain Lindrit Kamberi, FCZ-Frauen-Captain Naomi Mégroz sowie der ehemalige FCZ-Captain und heutige Klub-Botschafter Yanick Brecher.

Das Jubiläum habe eine solche Spezial-Edition verdient, begründet Maurice-de-Mauriac-CEO Massimo Dreifuss in der Mitteilung den Launch: Es gebe Erinnerungen, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben würden – manche davon trügen die Farben des FC Zürich. Sein Bruder, Creative Director Leonard Dreifuss, ergänzt, die drei Uhren symbolisierten das, was der Verein für viele Menschen bedeute: Zugehörigkeit. Sein Favorit sei die «Züri-Date», die erste Uhr mit den Wochentagen auf Zürideutsch.

Kamberi, seit dieser Saison FCZ-Captain, zeigt sich von den Uhren angetan: «Ich liebe schöne Uhren. Und die drei Jubiläumsuhren von Maurice de Mauriac sind wirklich sehr stilvoll und elegant.» Mit auffälligen Uhren, wie sie an der Weltmeisterschaft manch ein Fussballstar in der Freizeit trage, könne er hingegen wenig anfangen. Auch bei Yanick Brecher, der sieben Jahre lang FCZ-Captain war und heute als «Neo-Leadership-Coach mit eigener Firma» tätig ist, dreht sich vieles um Pünktlichkeit: Als Captain habe er sich Unpünktlichkeit nie erlauben können. Naomi Mégroz, Captain der FCZ-Frauen, sieht Uhren als Statussymbol im Frauenfussball dagegen nicht etabliert: «Das kennen wir nicht. Frauen sind da anders. Auch haben wir andere Löhne.»

Wer bis Donnerstag, 30. Juli, 13 Uhr, eine Jubiläumsuhr bestellt, wird laut Mitteilung persönlich von der Familie Dreifuss in die FCZ-Loge eingeladen – inklusive Jubiläumsspiel, Essen und Blick aufs Spiel aus besonderer Perspektive. Dazu gibt es das laut eigenen Angaben «fast ausverkaufte» Jubiläumstrikot, dessen Nummer frei wählbar sei. Die Uhren sind über die Websites von FC Zürich und Maurice de Mauriac sowie im Flagship-Store an der Rämistrasse 5 in Zürich erhältlich. (pd/nil)