Webrepublic

Kampagne für Oris ausgezeichnet

Kampagne für Oris ausgezeichnet

Mit der globalen Kampagne für Oris holt sich die Agentur am Best of Swiss Web Award die Silbermedaille.

Mit der globalen Launchkampagne von Oris haben Webrepublic und der Uhrenhersteller einen Sales Uplift von 153 Prozent erzielt. Für die ausgezeichnete Leistung erhielt die Agentur am Best of Swiss Web Award 2022 Silber in der Kategorie «Performance Campaigns».