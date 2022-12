Julius Bär: Zusammenarbeit mit Formel E verlängert

Seit dem Start der Formel E im Jahr 2014 ist Julius Bär globaler Partner der weltweit ersten rein elektrischen Motorsportserie. Die Verlängerung der Partnerschaft sei ein weiterer Beleg für das «bedeutende Engagement von Julius Bär in der Formel E», wie es in einer Mitteilung heisst. In Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Serie, «durch ihre Dynamik Fortschritt zu beschleunigen, engagiert sich Julius Bär für die Sensibilisierung zu Klimawandel und Entwicklungen im Nachhaltigkeitsbereich».

Julius Bär unterstützt die Meisterschaft beim Ausbau deren wachsender Fangemeinde weltweit und ist auch Titelsponsor beim Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 am 25. März. Die brasilianische Stadt ist neben Hyderabad und Kapstadt ein neuer Austragungsort für die Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft in der neunten Saison.

«Es dürfte keine Überraschung sein, dass wir als einer der Gründungspartner der Formel E seit 2014 vom Erfolg unseres Engagements in der rein elektrischen Rennserie begeistert sind. Mit der Formel E verbindet uns neben dem Pioniergeist auch das Interesse an den Innovationen und Megatrends, die unsere Zukunft prägen», lässt sich Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, in der Mitteilung zitieren.

Jamie Reigle, CEO der Formel E, ergänzt: «Julius Bär war von Anfang an ein geschätzter globaler Partner der Formel E, und wir freuen uns, dass dies mit einer mehrjährigen Verlängerung auch während der Gen3-Ära so bleiben wird. Gemeinsam setzen wir uns weiterhin dafür ein, den Wandel hin zu einer elektrischen Zukunft zu beschleunigen. Wir werden auf globaler Ebene bei unseren Rennen zusammenarbeiten, um diese Mission mit Leben zu erfüllen.» (pd/tim)