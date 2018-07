Ticketcorner: Zusammenarbeit mit Raiffeisen und Swisscom

Raiffeisen- und Swisscom-Kunden können sich bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart Tickets für Konzerte und Shows sichern. Ermöglicht wird dies durch die Priority-Ticketing-Partnerschaft der beiden Unternehmen mit Live Nation Switzerland. Das Priority-Programm bietet für eine begrenzte Anzahl an Tickets ein Vorkaufsrecht von bis zu 48 Stunden.

Ticketcorner wird einen Ticketshop in die Webportale von Raiffeisen und Swisscom integrieren. Das Angebot beginnt am Freitag, 20. Juli, mit dem Vorverkauf für das Konzert des amerikanischen Rock-Duos Twenty One Pilots, wie es in einer Mitteilung von Ticketcorner heisst. «Raiffeisen und Swisscom erschliessen neue Kommunikationskanäle und Zielgruppen und verhelfen unseren Veranstalterkunden zu einem höheren Ticketabsatz», wird Ticketcorner-CEO Andreas Angehrn zitiert. (pd/as)