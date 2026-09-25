Daniel Hendel übernimmt per 1. Februar 2027 die Leitung des Immobiliengeschäfts der SMG und wird Mitglied des Führungsteams. Er arbeitet seit über 15 Jahren für ImmoScout24 und die Scout24 Group in Deutschland. Seit April 2025 ist er Geschäftsführer von ImmoScout24 Deutschland, zuvor war er unter anderem Vice President Product Management.

Sein Vorgänger Martin Waeber leitet den Bereich Real Estate seit der Gründung der SMG im Jahr 2021. Bei ImmoScout24 war er bereits seit 2014 tätig. Er gibt die operative Führung ab und will sich auf Verwaltungsrats- und Beratungsmandate konzentrieren. Der SMG bleibt er als Berater sowie als Verwaltungsrat von IAZI und Flatfox erhalten.

Ebenfalls gehen wird Jessica List. Sie verlässt die SMG per Ende April 2027. List stiess im März 2022 zur SMG, um die Post-Merger-Integration zu leiten, und verantwortete später die Vorbereitung auf den Börsengang. Ihre Stelle wird nicht neu besetzt: Die Aufgaben werden zwischen dem CEO und dem CFO aufgeteilt.

CEO Christoph Tonini dankt beiden für die Zusammenarbeit. Hendel bringe «die idealen Voraussetzungen» mit, um den Erfolg im Bereich Real Estate «nahtlos fortzusetzen».

Bereits Ende August hatte die SMG einen Wechsel an der Spitze angekündigt: Christoph Tonini tritt per Ende 2026 als CEO zurück und soll an der Generalversammlung im April 2027 zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden. Neuer CEO wird per 1. Januar 2027 Alberto Sanz de Lama, der bisher das Automotive-Geschäft der Gruppe leitet. (pd/cbe)