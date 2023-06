Seit der Mandatsbetreuung hat die Agentur Pam Advertising für den deutschen Smoothie-Hersteller True Fruits über zehn Flaschentext-Editionen und designte Limited Editions für den Schweizer Markt kreiert. Aktuell sind die Editionen «Grischunas» und «Geldvermehrung» erhältlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zu Ehren der vierten Landessprache ist der Text auf der Flaschentext-Edition «Grischunas» auf Rätoromanisch. Wer kein Rätoromanisch versteht, kann aber dank einem kleinen Hinweis im Flaschentext den Text auch auf Deutsch lesen.

Ebenfalls im Handel ist die Limited Edition «Geldvermehrung» erschienen, die mit einem Design angelehnt an eine 100er-Note und Text auf der Flaschenrückseite das Thema Geldanlegen und Sparen behandelt, heisst es weiter.

«Wir hätten uns mit Pam keinen besseren Kreativpartner vorstellen können. Und obwohl mir Pam dieses Zitat in den Mund legte und mich zur Freigabe zwang: Ich hätte es nicht anders gesagt», so Nicolas Lecloux, CMO von True Fruits.

Weitere Editionen folgen

Seit 2022 konzipiert und kreiert Pam gemäss Mitteilung für True Fruits Flaschentexte und Flaschendesigns, die hierzulande in Migros und Coop erhältlich sind. Mittlerweile hat Pam auch Editionen gestaltet, die in Deutschland erschienen sind. Weitere Neuerscheinungen werden in den kommenden Monaten im Schweizer Handel erhältlich sein.

Verantwortlich bei True Fruits: Nicolas Lecloux (CMO), Fee Surges (International Marketing Director); verantwortlich bei Pam Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Gesamtverantwortung und Creative Direction). (pd/yk)