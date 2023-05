Evenjo: Zwei Gründungsmitglieder übernehmen

Per 1. Mai 2023 haben die beiden Gründungsmitglieder und bisherigen Teilhaber von Evenjo Flavio Baggenstos und Michel de Maddalena die Anteile komplett übernommen und halten nun je 50 Prozent der Firma, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies sei der logische Schritt, nachdem die Agentur 2017 mit Unterstützung von Appalooza Productions und Furrerhugi gegründet worden war.

Der bisherige Teilhaber, abtretende VRP von Evenjo und Geschäftsführer von Appalooza Carlo Bommes sagt dazu: «Die beiden Managing Partner haben die Firma in den letzten sechs Jahren so gut weiterentwickelt, dass es nun Zeit ist, die Zukunft der Agentur komplett in die Hände der operativen Leitung zu übergeben. Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreichen konnten!»

Michel de Maddalena zu diesem Schritt: «Wir sind dankbar für all den Support, den wir in den letzten Jahren erhalten haben. Uns ist es trotz herausfordernden Zeiten gelungen, die Agentur gesund wachsen zu lassen und bereit zu sein für eine Zukunft, in der Live-Kommunikationsmassnahmen wichtiger sein werden als jemals zuvor!» Die Agentur hat sich in den Bereichen Kreation, Projektmanagement und Fachplanung weiterentwickelt und bietet eine breite Expertise im Bereich der Live-Kommunikation an.

Als VRP-Nachfolgerin von Carlo Bommes konnte die erfahrene Unternehmerin, in diversen Verwaltungsräten engagierte und bestens vernetzte Andrea Wucher gewonnen werden. Flavio Baggenstos zur Wahl: «Wir sind sehr glücklich über die Wahl von Andrea Wucher als neue Verwaltungsratspräsidentin. Sie bringt mit ihrer Erfahrung und strategischen Weitsicht genau die Skills mit, die uns gleichzeitig Stabilität und Weiterentwicklung ermöglichen!»

Andrea Wucher: «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten und sehr engagierten Team, das Events der Extraklasse umsetzen kann. Die Stärke von evenjo im Bereich der Live-Kommunikation ist für Unternehmerinnen und Unternehmer in Zukunft wichtiger denn je.» (pd/wid)