Vimira: Zwei Medienprofis bieten präzise Videokommunikation

Publiziert am 09.09.2025

Sascha Felix bringt 25 Jahre Erfahrung als Gründer von kameramann.ch mit, Felix Graf verfügt über zwölf Jahre TV-Journalismus und weitere zwölf Jahre in der Unternehmenskommunikation, schreiben sie in einer Mitteilung.

Die Agentur will Unternehmen dabei helfen, sich im Informationsüberfluss Gehör zu verschaffen. Statt auf Zufall setzen die Gründer auf die Verbindung von Datenanalyse, wissenschaftlichen Modellen und journalistischer Qualität. Ein zentraler Baustein ist die transparente Wirkungsmessung von Inhalten, um kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen.

Für die Umsetzung kombiniert Vimira ein schweizweites Netzwerk von Fachjournalisten mit den eingespielten Produktionsstrukturen von kameramann.ch. Zum Core-Team gehören zusätzlich Pascal Blank (Performance Marketing und KI-Analysen) sowie Andrew Agustoni (Produktion). Die Agentur positioniert sich als strategischer Partner, der Kommunikationswirkung planbar machen will. (pd/spo)