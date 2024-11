Weischer.Cinema: Zwei neue Köpfe an Bord

Publiziert am 25.11.2024

Mit Nadine Koch und Thomas Estermann verstärkt Weischer.Cinema Schweiz sein Team und investiert gezielt in die Erschliessung neuer Bereiche und Produkte, heisst es in einer Mitteilung.



Seit dem 1. Oktober 2024 ist Nadine Koch als Manager National Sales an Board und vervollständigt das bestehende Verkaufsteam. Zuvor war sie bei Ringier Advertising tätig und bringt umfassende Medienerfahrung sowie ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Werbetreibenden mit. In ihrer neuen Rolle wird sie die Stärken und die emotionalen Erlebnismöglichkeiten der Kinowerbung weiter ausbauen und zielgerichtet vermarkten.



Seit dem 1. September 2024 ist Thomas Estermann als Sales Business Development Manager im Team tätig. Die neu geschaffene Position fokussiert sich auf die Entwicklung des Produkts DOOH-Cinema Programmatic und den Ausbau der Bereiche Employer Branding und Recruiting-Kampagnen im Kino. Dank seiner langjährigen Erfahrung, unter anderem bei (D)OOH-Anbietern, bringt er das nötige Know-how mit, um diese Innovationen erfolgreich zu etablieren. (pd/wid)