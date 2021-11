Robeco: Zwei Neuzugänge in der Kundenbetreuung

Julie Van Campenhoudt wechselt zu Robeco von ODDO BHF Asset Management, wo sie seit 2016 als Head of Wholesale für die französischsprachige Schweiz tätig war. Davor war sie Key Account Manager im Institutional Swiss Equity Sales Team bei Helvea (Baader Bank Gruppe) in Genf. Sie begann ihre Karriere in Madrid im institutionellen iberischen Aktienvertrieb zunächst als Account Manager bei Kepler Cheuvreux und dann als Key Account Manager bei Fidentiis Equities (jetzt Grupo Bestinver). So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Carolin Hefele stösst von Janus Henderson Investors, wo sie als Senior Sales Manager für die Schweiz tätig war, zu Robeco. Zuvor war sie Business Development Manager bei Standard Life Aberdeen in Zürich und Institutional European Equity Sales bei der MainFirst Bank AG. Sie begann ihre Karriere als Process & Project Manager bei E. Breuninger in Stuttgart.

Sandra Cafazzo, Head of Sales Switzerland bei Robeco, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Wir freuen uns, Julie und Carolin im Schweizer Kundenbetreuungsteam von Robeco begrüssen zu dürfen. Beide verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz und umfangreiche Vertriebserfahrung, die uns helfen werden, das Geschäft auf dem strategisch wichtigen Schweizer Markt weiter auszubauen. Sie stossen zu einem erfahrenen Team, das unseren Kunden fokussierte Lösungen in den Bereichen nachhaltiges, quantitatives, kredit-, Schwellenländer- sowie trend- und themenorientiertes Investieren bietet.» (pd/tim)