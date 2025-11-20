Publiziert am 20.11.2025

Das neue Kinderkochbuch «Globi und Betty Bossi» lädt die ganze Familie ein, gemeinsam die Welt des Kochens und Backens zu entdecken. Das Buch enthält 100 Seiten mit 45 kindgerechten Rezepten – vom Frosch-Sandwich über Penne Cinque Pi bis zur Globi-Torte. Die Gerichte sind mit einem Schwierigkeitsgrad versehen und werden mit illustrierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Tipps von Globi und Betty Bossi erklärt. Kinder sollen damit spielerisch ans Kochen herangeführt werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Mit diesem Buch möchten wir Kindern und Familien Lust machen, das Kochen zu entdecken – einfach, gelingsicher und mit viel Freude», wird Susanne Ullrich, die bei Betty Bossi die Entwicklung der Medien und Küchenhelfer leitet, in der Mitteilung zitiert. Gisela Klinkenberg, Leiterin Globi Verlag, ergänzt: «Globi ist neugierig, tatkräftig – und er liebt es, kreativ zu sein. Mit Betty Bossi an seiner Seite wird die Küche zu einem Ort voller Entdeckungen. Dieses Buch zeigt, wie viel Spass gemeinsames Kochen machen kann.»

Zum Buch hat Betty Bossi zwei Globi-Guetzli-Ausstecher entwickelt, mit denen Kinder ihre eigenen Globi-Guetzli backen können. (pd/nil)