Nutriathletic: Zwei Skistars werden Aktionärinnen

On-Börsengang

Top-Manager werden zu Multimillionären

Top-Manager werden zu Multimillionären

Alleine aus dem Verkauf ihrer A-Klasse-Aktien flossen den fünf Managern 135,8 Millionen Dollar in die Taschen.

Der Börsengang des Schweizer Laufschuhherstellers On in New York hat die Firmenspitze zu Multimillionären gemacht. Alleine aus dem Verkauf ihrer von 5,66 Millionen A-Klasse-Aktien im Rahmen des Börsengangs flossen den fünf Top-Managern 135,8 Millionen Dollar in die Taschen.