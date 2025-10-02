Publiziert am 02.10.2025

Der 23-jährige Zürcher Oberländer Alessio Miggiano gab im Dezember 2024 sein Weltcup-Debüt. Der 27-jährige Berner Lars Rösti ist seit mehreren Jahren Teil des Weltcup-Teams und war 2019 Junioren-Weltmeister. Miggiano und Rösti ergänzen das #TeamRicola, dem bereits Niels Hintermann, Laura Huber, Isabella Pedrazzi und Eric Wyler angehören.

«Ricola als Hauptsponsor an meiner Seite zu haben, bedeutet mir enorm viel», wird Alessio Miggiano in einer Mitteilung zitiert. Für Lars Rösti ist es eine «grosse Ehre», Teil des Teams zu sein.

Die erweiterte Zusammenarbeit ist Teil der vierjährigen Partnerschaft zwischen Ricola und Swiss-Ski, die in der Saison 2024/25 begann. Ricola ist Silver Partner Alpine des Verbandes (persoenlich.com berichtete). In der kommenden Saison werden die Athleten des #TeamRicola mit gelben Helmen fahren, und der Ricola-Schriftzug wird auf den Skijacken aller alpinen Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten präsent sein. (pd/cbe)