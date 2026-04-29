MMB Media Agentur: Zwei Zentralschweizer Agenturen fusionieren

Publiziert am 29.04.2026

Die MMB Media Agentur AG und die Online Marketing AG schliessen sich zusammen. Das fusionierte Unternehmen will klassische Mediaplanung und digitales Marketing unter einem Dach vereinen. Der Schritt kommt nicht überraschend: Beide Agenturen arbeiten seit Jahren eng zusammen und teilen bereits denselben Standort in Steinhausen, heisst es in einer Mitteilung. Die Fusion ist die formelle Konsequenz aus einer bereits gelebten Kooperation – und eine Reaktion auf den Marktdruck, der zunehmend vernetzte Kommunikationslösungen verlangt.

Für bestehende Kunden soll sich im Alltag wenig ändern. Mandate und Vereinbarungen werden weitergeführt, die bisherigen Ansprechpersonen bleiben bestehen. «Wer heute relevant bleiben will, braucht Partner, die klassische und digitale Disziplinen wirklich zusammendenken», wird CEO Thorsten Schoen zitiert.

Die Fusion geht mit einer Neuordnung der Führungsstruktur einher. Seit dem 1. April trägt Dario Fankhauser die operative und strategische Leitung der MMB Media Agentur. Alena Bolender ergänzt die Geschäftsleitung als stellvertretende Geschäftsführerin. Im Rahmen dieser Weichenstellung verlassen zwei Personen das Unternehmen: Bruno Eggenberger per Ende April, Fabio De Maria per Ende Juni. Beide hätten die Agenturen über mehr als zehn Jahre massgeblich geprägt, heisst es in der Mitteilung. (pd/spo)