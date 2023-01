Viva: Zwölf Stunden live am grössten Branchenevent

Der «Tag der Schweizer Garagisten» 2023 vom Dienstag stand unter dem Motto «Das Auto: Faszination mit Zukunft» und im Zeichen des Autos als Verkehrsmittel, das auch in Zukunft am beliebtesten ist und am häufigsten genutzt wird. Im Zentrum waren unter anderem das Agenturmodell und seine Folgen für Garagistinnen und Garagisten sowie deren Kundinnen und Kunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Dem Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) sei es in Zusammenarbeit mit der Agentur Viva AG für Kommunikation erneut gelungen, Persönlichkeiten zu gewinnen, die Wissen vermitteln und AGVS-Mitglieder als Unternehmer inspirieren.

Am Tag selbst berichteten die ebenfalls von Viva verantworteten AGVS-Medien während zwölf Stunden auf der Tagungs-Landingpage quasi live über die Referate und Diskussionsrunden. Die Journalisten und Layouter produzierten in Ergänzung dazu auch über 20 Seiten zur Tagung für die Februar-Ausgabe des Branchenfachmagazins Autoinside.

Als Referenten und Diskussionsteilnehmer traten auf: AGVS-Zentralpräsident Thomas Hurter (Eröffnung und Positionierungsreferat), Daniel Mes aus dem Kabinett von EU-Vizepräsident Frans Timmermans (Live-Schaltung aus der EU-Zentrale in Brüssel), Ökonomieprofessor Reiner Eichenberger, Nationalrat Jürg Grossen (GLP/BE), Bernard Lycke, Generaldirektor des europäischen Garagistenverbandes Cecra, Jürg Röthlisberger, Chef des Bundesamts für Strassen (Astra), Jürgen Stackmann, Direktor des Future Mobility Lab an der Universität St. Gallen (HSG), Motorenkonstrukteur Mario Illien, Unternehmer und Berufsweltmeister Flavio Helfenstein, Advokat Tobias Treyer, Antje Woltermann, Geschäftsführerin des Zentraldeutschen Kraftfahrzeuggewerbes, Unternehmer Hubert Waeber, Technikhistoriker Kurt Möser sowie Unternehmer und Autosammler Fritz Kaiser. Das Unterhaltungsprogramm am Abend bestritten die Schweizer LED-Performancekünstler von «The Blackouts». (pd/cbe)