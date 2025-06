05/2025

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Fragen an den abtretenden Jury-Präsidenten Thomas Engeli

Thomas, du blickst auf viele Jahre als Jury-Präsident beim SDV DM-Award zurück.

Gab es besondere Entwicklungen im Dialogmarketing in dieser Zeit?

2017 war mein erstes Jahr als Jury-Präsident. Seither hat sich die Werbung insgesamt stark verändert. Es verhält sich ähnlich wie mit den Kindern: Bei den eigenen fallen Veränderungen weniger auf, weil man sie ständig um sich hat. Darum war für mich die Jurierung auch jedes Jahr ein willkommener Reality-Check, wohin sich unsere Branche und das Dialogmarketing entwickeln. Besonders auffällig in diesen acht Jahren waren die Veränderungen bei den technischen Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass keiner der technischen Fortschritte alleine geholfen hat, bessere Dialoge zu führen. Technik um der Technik willen ist und bleibt eine Sackgasse. Nur bessere Ideen, schlauere Strategien und mehr Verständnis für die Zielgruppe in Verbindung mit passenden Technologien schaffen das.



Ist dir eine Jurierung in besonderer Erinnerung geblieben?

Eine wirklich besondere Situation hatten wir 2020 – als wir unsere Jurierung in einem heimeligen Bauernhaus in Kloten exakt einen Tag vor dem am nächsten Tag beginnenden Lockdown beendeten. Es war eine bizarre Situation. Die Atmosphäre untereinander war entspannt und normal, andererseits war auch die Anspannung gross. Wir spürten alle, dass dies wohl für längere Zeit der letzte normale Tag bleiben würde.



Wie hast du die diesjährige Jurierung wahrgenommen? War es ein guter «Jahrgang»?

Ich habe es schon lange aufgegeben, die Jahrgänge zu vergleichen. Wer in der Werbung arbeitet, weiss, dass viele externe Faktoren, auf die die einzelnen Stakeholder oft keinen Einfluss haben, die Qualität der Arbeiten beeinflussen. Aber es gibt immer Arbeiten, die mit ihrem Ansatz überraschen und die auf die eine oder andere Art neu sind. Und diese zeichnen wir gerne aus. Auch dieses Jahr.



Was wünschst du dir für die Zukunft des Dialogmarketings?

Ich wünschte mir, dass man nicht vergisst, mit wem wir in den Dialog treten: mit Menschen! Diese Tatsache verschwindet oft hinter technischen Diskussionen. Ich mag zwar technische Neuerungen, weil sie immer wieder Türen für neue Ideen öffnen. Aber im Endeffekt kommt es auf den Inhalt an. Visuell wie verbal. Denn bei allem, was wir produzieren, steht am anderen Ende die wertvolle Aufmerksamkeit einer Person aus Fleisch und Blut – mit wenig Zeit und tausend anderen Dingen, die ihn oder sie gerade umtreiben.



Vielen Dank, Thomas, für diese Insights. Und ein ganz besonders dickes, herzliches Dankeschön für dein wunderbares und sehr geschätztes Engagement für das Dialogmarketing und den SDV über all die Jahre als Jury-Präsident. Merci!